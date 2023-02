Les accidents de ski sont en hausse depuis quatre ans

Selon une étude publiée dernièrement, les accidents de ski observent une hausse entre 2018 et 2022. Une évolution coûteuse pour les assureurs.

Dévaler les pistes en hiver, c'est un sport qui plaît aux Français. Cependant, cela reste une activité qui peut se révèler dangereuse. Chaque année, les urgences proches des stations de montagne sont saturées par les blessés. Selon une étude de Hello Safe, les accidents ont connu une hausse de 4% entre 2018 et 2022 (dernière année complète observée).

Entre 2021 et 2022, près de 46 000 personnes ont été victimes d'un accident au ski. Plus de 49 500 interventions ont été enregistrées dans ces années là. En comparaison, sur la période 2018-2019, 44 000 accidents avaient été recensés pour 45 500. Entre 2019 et 2020, les chiffres sont bien plus bas. Les stations et remontées mécaniques étant fermées durant la crise du Covid-19.

Les chiffres d'interventions sont plus hauts que les chiffres d'interventions. Cela peut s'expliquer par le fait que les blessures légères sur lesquelles les secours sont intervenus ne sont pas systématiquement reportées.

En parallèle de cette hausse des accidents, les coûts pour les assureurs augmentent. Sur l'année 2021-2022, les assureurs ont remboursé plus de 7,5 M d'€. En moyenne, un héliportage coûte 820€, l'aide des secouristes 340€ et l'ambulance jusqu'à l'hôpital 272€.