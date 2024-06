(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Membre de LFI, Raphaël Arnault a été investi de représenter le Vaucluse durant les prochaines élections législatives. Seulement, l’ancien lyonnais est fiché S et fait l’objet de plusieurs polémiques.

Les élections législatives, qui se dérouleront le 9 juin prochain, sont au cœur de tous les débats ces dernières semaines. Parmi eux, le candidat de la France Insoumise, Raphaël Arnault, qui représente le Nouveau Front Populaire dans le Vaucluse. L’ancien lyonnais fait l’objet d’une fiche S selon les services de l’Etat .

Un candidat qui suscite des interrogations

Fondateur du groupe La Jeune Garde en 2018 (collectif antifasciste qui revendique des méthodes musclées face à l’extrême droite), le candidat à été interpellé par la police judiciaire pour apologie du terrorisme en raison d’un tweet datant du 7 octobre 2023 « La résistance palestinienne a lancé une offensive sans précédent sur l’Etat colonial d’Israël. ». Toutes ces polémiques cumulées lui ont donc valu une fiche S.



Son profil divise aussi au sein de son parti, Fabien Roussel (PC) aurait demandé à LFI de le retirer des listes, sans succès. Le sénateur Lucien Stanzione s’était également positionné en affirmant à l’AFP « On ne peut pas faire partie d’un mouvement violent et dire qu’on est pour la démocratie » tout en le soutenant « je parie que l’on sera au second tour ! »

2 ans après la victoire du RN dans le Vaucluse pour 1,16% face à un autre candidat de LFI, la présence du Nouveau Front Populaire au deuxième tour pourrait-elle être compromise à cause de cette polémique ? Rendez-vous le 30 juin pour le savoir.