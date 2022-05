À la découverte de l’investiture à Villeurbanne de Gabriel Amard (LFI) par la NUPES, l’ancien maire PS de la commune, Jean-Paul Bret, s’était insurgé. Lundi soir, il a officialisé son soutien à Katia Buisson (PRG), une candidate dissidente de la 6e circonscription.

À Villeurbanne, l’union de la gauche sous l’étiquette de la NUPES s’était faite dans la douleur. Dans ce bastion historique des socialistes, l’investiture de Gabriel Amard (LFI) a été difficilement acceptée par les socialistes, Cristina Martineau (PS) menaçant même de se présenter en dissidente, avant de finalement se raviser.

Pour autant, du côté du PS toutes les tensions n’ont pas été apaisées et l’ancien maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, après avoir dénoncé "un jeu dégeulasse" et critiqué son successeur Cédric Van Styvendael a décidé de se ranger derrière une candidate dissidente de la gauche dans la 6e circonscription. Dans un communiqué envoyé à la presse lundi soir, l’ancien baron socialiste officialise son "soutien franc et déterminé" à Katia Buisson (PRG).

"J'entends m'impliquer dans sa campagne et appeler les Villeurbannaises et Villeurbannais à voter pour elle", Jean-Paul Bret, ancien maire PS de Villeurbanne

L’ancien édile "entend s’impliquer dans sa campagne" et doit notamment participer ce mardi matin à une conférence de presse de la candidate, qui revendique une candidature "républicaine, européenne, laïque, sociale et écologiste".

