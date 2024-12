À quelques heures de la fin de l'année 2024, Lyon Capitale vous replonge dans les actualités qui ont animé notre territoire ces 12 derniers mois.

Janvier : l'ARS alerte, les PFAS inquiètent

Deux nouveaux projets d'arrêtés ont été formulés par la préfecture du Rhône afin de contrôler les rejets de PFAS. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le 15 janvier dernier un rapport de l'Agence régional de santé (ARS) publiait les résultats de contrôles de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Résultats délétères : 150 000 habitants du Rhône boivent de l'eau contaminée aux PFAS, ces polluants éternels. La suite des événements entraînera l'assignation en justice d'Arkema et de Daikin par la Métropole de Lyon, portant leur responsabilité dans cette pollution. Une expertise avait finalement été lancée. Début octobre, les parlementaires écologistes du Rhône ont d'ailleurs écrit à la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher pour demander qu'une "consultation plus approfondie soit mise en place", s'inquiétant d'une reprise à court terme de l'exploitation de l'industriel japonais Daikin.

Février : les agriculteurs quittent les routes

Illustration blocage agriculteurs. (@AFP)

L'année 2024 a également commencé par la mobilisation des agriculteurs en colère partout en France. Présents sur les axes routiers notamment dès le 23 janvier, les tracteurs ont longuement bloqué la circulation de plusieurs autoroutes autour de Lyon, dénonçant leurs conditions de travail, leur rémunération ou encore la concurrence étrangère déloyale. Les blocages ont finalement été levés progressivement jusqu'au 3 février, après les annonces de l'ex-Premier ministre Gabriel Attal.

Mars : les annonces de Gérald Darmanin au Tonkin

(@SEBASTIEN BOZON / AFP)

Présent à Lyon pour visiter l'Institut français de civilisation musulmane jeudi 21 mars, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était ensuite rendu à Villeurbanne, aux côtés du maire socialiste Cédric Van Styvendael, dans le quartier de Tonkin, miné par le trafic de drogues et des fusillades. Cette visite ministérielle avait débouché sur l'annonce de la création d'une brigade de sécurité territoriale pour lutter contre le trafic, ainsi qu'une demande de 500 000 euros pour l'installation de nouvelles caméras de surveillance.

Avril : la statue Louis XIV retrouve sa place

Louis XIV et son cheval s'apprêtent à retrouver son socle en marbre. (@Vincent Guiraud)

Le 30 avril dernier, la statue équestre de Louis XIV, réalisée au 19e siècle par François-Frédéric Lemot, retrouvait sa place d'origine sur la place Bellecour, après 9 mois de rénovation. La restauration totale de la statue et de son socle est estimée à 1,45 millions d'euros, plus de la moitié étant financé par la Métropole. Malheureusement, peu de temps après son retour, la statue était dégradée par des tags à plusieurs reprises.

Mai : en Coupe de France, l'OL n'était pas si loin...

Alexandre Lacazette, capitaine de l'Olympique lyonnais (Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Après une première partie de saison catastrophique, l'Olympique Lyonnais s'est nettement ressaisi et a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de France, contre le PSG, samedi 25 mai. Face aux Parisiens, les hommes de Pierre Sage rentraient aux vestiaires menés par deux buts (23', 34'). La réduction du score de Jake O'Brien (55') ne suffisait pas aux Gones pour remporter la compétition. Depuis 2012, l'OL n'a pas remporté de titre. 2025 permettra-t-il de mettre fin à cette série ?

Juin : Taylor Swift enflamme Lyon

Taylor Swift s'est produite au Groupama Stadium pendant deux soirées d'exception ces 2 et 3 juin. (Photo AP)

La star de la pop Taylor Swift s'est emparé du Groupama Stadium pendant deux soirées, les dimanche 2 et lundi 3 juin. 120 000 fans déchaînés ont ainsi profité de cet événement exceptionnel de la chanteuse américaine, élue personnalité de l'année 2023 par le Time Magazine. Une venue qui avait même fait grimper les prix de l'hôtellerie de 54 % dans la Métropole de Lyon. Sur les deux dates de concert, l'hôtel Pullman To-Lyon et le Sofitel Bellecour ont affiché presque complets.

Juillet : les législatives sourient à la gauche

Les députés du Rhône du Nouveau Front Populaire réunis à Lyon lors de la campagne des législatives. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Après une dissolution de l'Assemblée nationale historique, le 9 juin, au soir des élections européennes, la campagne pour les législatives a été particulièrement agitée à Lyon et dans le Rhône. Au final, à l'issue du second tour, c'est la gauche du Nouveau Front Populaire qui est en sortie grande gagnante, en remportant toutes les circonscriptions lyonnaises et la moitié des sièges dans le Rhône. Le Rassemblement National, lui, parvenait pour la première fois à faire élire deux de ses candidats. Quant au camp macroniste, il a perdu la moitié de son contingent, conservant seulement 4 députés.

Août : la flamme paralympique quand même

Michel Sorine, le patron d’Extra Sports, l’agence qui fait courir 100 000 personnes par an, dernier relayeur de la flamme, place Bellecour (@ Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

À l'occasion du passage de la flamme paralympique place Bellecour, à Lyon le 26 août, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées. 24 personnes se sont relayées pour amener la flamme jusqu'au chaudron. Pour rappel, les majorités écologistes de la Ville et de la Métropole n’avaient pas voulu dépenser 150 000 euros pour accueillir le passage de la flamme olympique.

Septembre : l'épineux sujet de l'hébergement d'urgence à la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a inauguré 50 nouvelles places d'hébergement d'urgence à Villeurbanne lundi 7 octobre. (@NC)

En reprenant mais durcissant les prises en charge de mères isolées avec un enfant de moins de trois ans, au 1er septembre, la Métropole de Lyon et Bruno Bernard se sont retrouvés dans une tempête médiatique. Un durcissement des critères d'accueil des mères isolées dans les dispositifs d'hébergement d'urgence qui s'est rapidement retrouvé sous le feu des critiques. Mais un choix justifié par une "situation budgétaire contrainte", selon la Métropole.

Octobre : Givors plongée sous les eaux

2 000 m3 de déchets ont été stockés ici par la Ville de Givors. (@NB)

Les inondations du 17 octobre ont laissé des traces dans la commune de Givors. Frappée de plein fouet par la montée des eaux, la ville a connu d'importants dégâts, notamment dans son centre commercial Givors 2 Vallées, où s'est rendu l'ex-Premier ministre, Michel Barnier, le 25 octobre. Dans le même temps, les habitants continuaient de balayer les maisons encore inondées de boue.

Novembre : les pompiers ne lâchent (toujours) pas

Campement des sapeurs-pompiers du Rhône

En grève depuis le 1er octobre, la mobilisation des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône s'est intensifié en novembre. Après avoir muré l'entrée de l'Etat-Major et tagué leurs véhicules et casernes, ils avaient décidé d'installer un campement devant l'Hôtel de la Métropole pour porter leurs revendications. Aujourd'hui encore, et après une action choc lors de la Fête des lumières début décembre, les pompiers du SDMIS poursuivent leur mouvement.

Décembre : les Défenseurs de Lyon et les Écologistes, un dernier face-à-face pour finir l'année

Grégory Doucet, Fabien Bagnon et Valentin Lungenstrass sont allés offrir un vin chaud aux manifestants. (@NC)

Une image pour résumer l'année politique lyonnaise : l'opposition du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon devant les élus écologistes, rue Émile-Zola, dans le cadre de son inauguration mercredi 11 décembre. Vif opposant à la majorité et ses aménagements urbains, le collectif s'est à nouveau fait entendre tout au long de l'année, par le biais notamment de commerçants inquiets. "Moi je ne réagis pas par rapport à quelques manifestants qui, y compris sur un projet consensuel où tout le monde est content, s'opposent encore", déplorait Bruno Bernard auprès de Lyon Capitale, en référence au report d'aménagements annoncé en cette fin d'année 2024.

