Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 14e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 14e.

Idir Boumertit, député sortant de la France insoumise, s'annonce comme le grand favori de cette élection législative dans la 14e circonscriptio, ancien bastion communiste, qui englobe les villes de Vénissieux, Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et la moitié ouest de Saint-Priest.

Les six candidats dans la 14e circonscription

Cédric Mermet (RN)

Olivier Minoux (Lutte ouvrière)

Idir Boumertit (LFI / Front Populaire)

David Mazzone (LR)

Ludovic Almeras (Renaissance)

Blandine Riha (Reconquête)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes :

LFI : 32,1 %

Rassemblement national : 26,9 %

Renaissance : 9,2 %

Parti socialiste : 8,8 %

Les Républicains : 4,2 %

Reconquête : 4,2 %

Les Écologistes : 3,4 %

Premier tour des élections législatives 2022 :

Idir Boumertit (Nupes) : 35,8%

Yves Blein (Ren) : 25,5%

Damien Monchau (RN) : 21,7%

Bruno Attal (R!) : 5,4%

Second tour des élections législatives 2022 :

Idir Boumertit (Nupes) : 56,7%

Yves Blein (Ren) : 43,3 %

Dans cette circonscription, le score de la France Insoumise (32%) aux européennes a probablement éventé tout suspens. Et comme en 2022, Idir Boumertit a probablement gagné l'élection en obtenant l'investiture de la France insoumise et de l'union de la gauche. Un choix qui crispe toujours la majorité communiste de Vénissieux, la plus grosse commune de la circonscription, qui ne digère pas la perte de ce bastion historique.

Le Rassemblement national a longtemps fait de cette circonscription une terre de conquête. Si les résultats aux dernières européennes laissent présager une présence au second tour, le parti de Jordan Bardella ne dispose pas de réserves majeures sur sa droite. La gauche n'aura pas ce problème. 47,5% des électeurs de la circonscription se sont portés sur le périmètre du Nouveau front populaire. Le casting autour d'Idir Boumertit a beaucoup changé et les candidats historiques de cette circonscription ne sont plus sur les affiches électorales.

