Leaving Neverland : des fans de Michael Jackson se mobilisent à Lyon

Pour eux, Michael Jackson sera toujours "le roi de la pop". Des fans de Michael Jackson veulent rendre hommage à leur idole ce jeudi soir place Bellecour, alors que le documentaire Leaving Neverland sera diffusé sur M6.

Ce jeudi 21 mars, M6 diffusera le documentaire Leaving Neverland donnant la parole à des victimes présumées du chanteur Michael Jackson qui l'accusent d'abus sexuels. Ce soir, à 18 heures, des fans du chanteur ont décidé de se réunir place Bellecour à Lyon pour lui rendre hommage et "pour contrer la manipulation des médias et le vice de quelques assoiffés d'argent", selon la page Facebook de l'événement. Une sono sera mise en place et ils espèrent pouvoir danser pendant qu'au même moment le documentaire sera diffusé.

La page Facebook de la soirée regroupe 18 personnes qui disent vouloir y participer, 98 intéressées, des chiffres très loin de ceux de 2009 lors de la mort de l'artiste. 4 000 personnes s'étaient alors rassemblées place Bellecour.