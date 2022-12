Le voleur changeait une lettre de son nom à chaque garde à vue

Un homme interpellé à plusieurs reprises changeait une lettre de son nom à chaque garde à vue pour ralentir le travail des policiers.

Les faits se sont produits à Saint-Etienne, ce dimanche 11 décembre dans l'après-midi. Des riverains indiquent à la police qu'un homme vend des produits à la sauvette, rapporte Le Progrès. Les agents de police patrouillent dans le secteur et retrouvent l'homme avec trois cabas dans un bar.

Des cadeaux de Noël

A l'intérieur des sacs, des cigarettes de contrebande, des vêtements et chaussures de sports et des sacoches, tous contrefaits. Après son interpellation, l'homme explique aux policiers avoir acheté ces articles en Italie pour les offrir à Noël. Les fonctionnaires de police sont peu convaincus, et pour cause, ils connaissent bien cet homme.

En effet, il avait déjà été interpellé pour des faits de vols, mais il changeait à chaque fois une lettre de son nom ou de son prénom pour empêcher son identification.