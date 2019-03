Le tunnel de Lyon Fourvière fermé en direction de Paris

Suite à un incident, le tunnel sous Fourvière est fermé à la circulation en direction de Paris.

Mise à jour : il s'agit d'un véhicule hors gabarit détecté par le système automatique qui a fermé les barrières (lire ici)

Ce mercredi matin, depuis 9h20, le tunnel sous Fourvière est coupé à la circulation en direction de Paris, à cause d'un incident. La bretelle Kitchener est également fermée. Les automobilistes sont invités à être prudent sur le secteur et à prendre les itinéraires de substitution S3 et S4, balisés sur le terrain.