Le tournoi de boules annuel de retour à la Tête d'Or, la Ville de Lyon met la main à la poche

Dans un communiqué de presse, la Ville de Lyon se félicite du retour du tournoi annuel de Pentecôte au parc de la Tête d'Or. Pour cette 110e édition, la municipalité a versé une subvention de 45 000 euros aux organisateurs.

C'est un évènement emblématique du patrimoine sportif lyonnais. Le tournoi bouliste de Pentecôte va faire son retour à Lyon, du 7 au 9 juin prochain, avec une 110 édition qui s'annonce grandiose en plein cœur du Parc de la Tête d'Or.

Ce tournoi historique de boules lyonnaises, ou sport-boules, nées en 1894, avait été annulé l'année dernière, faute de participant. Organisé pendant plus de 20 ans sur la place Bellecour, depuis 2021, les organisateurs avait été contraints de trouver un autre lieu dans la métropole de Lyon, la place emblématique étant en travaux. Un coup dur pour le comité bouliste départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon, organisateur de l'évènement.

45000 euros de subvention

Et pour cette 110 édition, le tournoi va s'installer, entre autre, en plein cœur du parc de la Tête d'Or. Pendant trois jours, plus de 3 500 joueurs, répartis en 1 000 équipes et 13 catégories, s’affronteront sur cinq sites, avant de converger pour les finales dans le 6e arrondissement de Lyon. Le boulodrome de Dardilly, Chaponnay, et Champagne-au-Mont-d'Or accueilleront des matchs de la compétition.

L’événement constitue également une étape de la prestigieuse Ligue Sport-Boules M1, dont la finale sera retransmise en direct chez nos confrères de BFM Lyon à 15h30.

Et pour permettre le retour du tournoi à Lyon, la Ville a subventionné à hauteur de 45 000 euros cette édition spéciale, "soit une augmentation de 15 000 euros par rapport aux années précédentes, en plus d'un soutien logistique et organisationnel" explique la municipalité dans son communiqué de presse.

"Cet engagement fort témoigne de l’attachement de la municipalité à la valorisation des sports traditionnels et à la dynamisation de la boule lyonnaise

sur son territoire" conclut la Ville.

