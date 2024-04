Après avoir été obligé de se déplacer l’année dernière, le tournoi de boules annuel de Pentecôte est contraint d’annuler sa 110e édition faute d’inscriptions et de subventions.

Le tournoi de boules de Pentecôte qui se déroule chaque année à Lyon n’aura finalement pas lieu en 2024 pour sa 110e édition.

Une chute des inscriptions en 2024

Une nouvelle annoncée "avec une grande tristesse" sur la page Facebook du comité que Jacques Vianesi, président du comité bouliste du Rhône et de la Métropole de Lyon, justifie par la chute des inscriptions cette année et "une baisse drastique des subventions", dont celles de la Ville de Lyon. Des conditions qui laisseraient le comité avec un "déficit minimum de 25 000 euros et plus suivant la météo", explique encore Jacques Vianesi. "Cette décision a été très dure à prendre, mais à un mois du début de la compétition nous n'avions pas d'autre alternative", conclut enfin le communiqué.

La Ville de Lyon, quant à elle, assure avoir essayé depuis trois ans avec le comité pour que le tournoi se déroule à Lyon, sans succès. L’an passé le tournoi avait, en effet, été obligé de quitter son lieu emblématique, la place Bellecour, en raison des travaux sur la statue Louis XIV et s’était rabattu sur la commune de Dardilly. Cette année donc, la collectivité avait prévenu que "la Ville de Lyon modulerait son soutien en fonction du lieu", explique-t-on. "Au dernier moment, les organisateurs ont annoncé que le tournoi ne se déroulerait pas à Lyon, mais de toute façon, il ne génère plus assez d'inscription", explique enfin la Ville de Lyon.

