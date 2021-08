Le soleil reste mais le temps se rafraichît à Lyon pour la rentrée

Le soleil sera toujours présent pour la semaine du 30 août à Lyon, mais les températures matinales vont baisser.

Les Lyonnais vont devoir se couvrir un peu plus pour la semaine de la rentée. Les matinées vont se faire plus fraîches à Lyon. Du 30 août au 4 septembre, les températures du matin iront de 13 à 16 degrés. En journée, les températures seront entre 24 et 27 degrés, un peu plus bas que les normales de saison.

Lundi 30 août, le temps sera sec et souvent ensoleillé, avec un vent faible à modéré, selon Météo France. Mardi 31, le ciel sera assombri de quelques nuages mais des éclaircies pointeront le bout de leur nez en début d'après-midi.