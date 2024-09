Le service de covoiturage du Sytral s'étend et concerne désormais plus de 100 communes

Le service "En Covoit Rendez-vous", déployé par Sytral Mobilités, bénéficie désormais à près de 1,6 millions d'habitants de la région lyonnaise.

Dans un communiqué de presse publié ce lundi 2 septembre, Sytral Mobilités, a annoncé que son service de covoiturage allait prendre de l'ampleur. Le service "En Covoit' Rendez-vous", qui permet aux conducteurs de bénéficier d’une incitation financière et aux passagers abonnés TCL, Cars du Rhône et Libellule, de covoiturer gratuitement dans une logique de complémentarité et d’intermodalité était déjà présent notamment dans la Métropole de Lyon et la Communauté de communes de la vallée du Garon.

"Depuis le 1er septembre, quatre nouveaux EPCI confient leur compétence covoiturage à SYTRAL Mobilités : la Communauté de communes de l’Est lyonnais, la Communauté de communes Pays mornantais, la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais et la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle" explique Sytral Mobilités dans son communiqué.

"Avec son large périmètre géographique et de ses compétences, SYTRAL Mobilités peut proposer une stratégie commune aux différents territoires, notamment grâce au déploiement d’une plateforme de réservation unique et de lignes de covoiturage", détaille Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon avant d’ajouter : "Ce sont ainsi plus de 100 communes et près de 1,6 million d’habitants qui bénéficient désormais d’un service public de covoiturage lisible, accessible et simple d’utilisation".

Via une application gratuite, appelée Karos, les conducteurs et les passagers peuvent entrer en contact pour organiser leur journée de covoiturage. C'est dans cette logique de développement du covoiturage que la Métropole de Lyon déploie des voies dédiées à cette pratique sur la M6 et la M7 ainsi que des aires dédiées dans chaque commune de la Métropole et des places réservées dans le parc relais qui a vu le jour à Saint-Genis-Laval, nouveau terminus de la ligne de métro B.