Le salon Natexpo arrive pour une première édition à Lyon en Septembre

Destiné aux professionnels du bio, le salon Natexpo débutera à Lyon les 23 et 24 septembre prochains.

Alors qu'il se tenait habituellement tous les deux ans à Paris, le salon des professionnels du marché bio Natexpo, devient annuel et, se déroulera désormais une année sur deux à Lyon. "La Région est l'une des plus dynamique du marché en terme de production et de distribution", explique Patricia Berthomier-Massip, présidente de la SPAS organisation [en charge de l'organisation de Natexpo depuis 2013]. En effet, 110 exposants de la Région seront présents. "L'arrivée de Natexpo à Lyon permet de représenter cette région ainsi qu'un plus grand rayonnement au niveau européen", souligne-t-elle. Ce secteur a enregistré plus de 8,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de plus de 17 % en un an. Avec plus de 650 exposants, le salon s'adresse aux professionnels du bio à la recherche d'innovations dans le secteur. Il possède trois parties : l'alimentation, la cosmétique et l'hygiène ainsi que la diététique. Un Lab sera aussi installé afin d'échanger sur les nouvelles attentes des consommateurs et les découvertes possibles du secteur. Natexpo récompense chaque année par plusieurs trophées, d'or et d'argent, les meilleures innovations de l'année.