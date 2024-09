Trois gérantes de l'établissement Aunessa ont été renvoyées devant la justice pour des pratiques illégales de la médecine et l'utilisation de produits dangereux, mais aussi pour un soupçon de fraude fiscale.

Le salon lyonnais Aunessa, suivi par près de 57 000 personnes sur Instagram, est dans le viseur de la justice. Selon une information du Progrès, trois gérantes de la société comparaitront, fin novembr,e devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.

Si le centre d'esthétique est encore ouvert, il est néanmoins accusé de pratiques illégalse de la médecine. Mais aussi de tromperie sur l’aptitude à l’emploi de plusieurs salariés, l'utilisation de marchandise dangereuse pour la santé de l’homme et de fraude fiscale.

Plus concrètement, il est notamment reproché aux trois gérantes d'effectuer des injections (acide hyaluronique, botox…) sur de jeunes patientes. Le tout sans aucun diplôme de médecine ou d’infirmière, ce qui est strictement interdit par la loi.

Des injections interdites en France

La société Aunessa Skin Centrer, immatriculée à Lyon et située dans un immeuble bourgeois de la rue Édouard-Herriot - entre les places Bellecour et Jacobins -, est aussi soupçonnée de proposer des épilations laser et des blanchiments des dents. Des actes réservés au corps médical.

Des injections adipolytiques (tissus graisseux), interdites en France à cause de la dangerosité des produits utilisés, auraient également été réalisées par les gérantes du salon Aunessa, toujours selon nos confrères du Progrès. Devant le parquet de Lyon, en novembre prochain, le Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique se portera partie civile.

