Le Rhône et six autres départements de la région placés en vigilance neige-verglas

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance jaune neige-verglas samedi 4 janvier.

Météo France place sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige-verglas samedi 4 janvier. Les territoires concernés sont : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l'Allier et le Puy-de-Dôme.

La vigilance débutera à 00 h pour s'achever à 15 h indique Météo France. Un épisode de verglas est ainsi prévu dans le Rhône. "La nuit de vendredi à samedi sera généralement calme et froide sur de nombreuses régions, avec des gelées très nombreuses sur la moitié nord et l’est du pays. Elles seront assez souvent fortes (températures inférieures à -5 °C) dans l’Est et vers les massifs. Il faudra d’ailleurs surveiller le matin un risque de bruines verglaçantes éparses du côté du Massif central, voire sur les Alpes l’après-midi", est-il précisé.

Des pluies verglaçantes sont prévus notamment à l'Arbresle ou Tarare. Dimanche, le Rhône devrait bénéficier d'un agréable redoux puisque la perturbation de samedi se déplacera vers le nord. Des nuages et quelques pluies venant de la Méditerranée devraient faire leur apparition.