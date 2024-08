Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Les Bleus à Lyon, Laurent Wauquiez dans le viseur de la Chambre régionale des comptes, un nouveau poste de police en pleine gare, la Métropole voit vert, tandis que les équipes mobile de santé sont désemparés par la situation des familles sans abris...On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine.

Les Bleus joueront leur place en finale à Lyon

Les Bleus se rapprochent de la médaille olympique. La France a éliminé l'Argentine en quarts de finale du tournoi olympique masculin de football (1-0), vendredi 2 août, à Bordeaux. L'équipe de France s'est hissée en demi-finales des JO en dominant l'Argentine, au terme d'une rencontre musclée et tendue. Lacazette et ses coéquipiers seront donc opposés à l'Egypte en demi-finales au Groupama Stadium lundi 5 août.

Lire aussi : "Ça sent super bon ici" : les Bleus arrivent à Lyon, Lacazette et Cherki heureux de retrouver leur ville

La Métropole voit vert

Alors que les épisodes caniculaires se multiplient et deviennent habituels chaque été en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'agglomération lyonnaise, la Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de végétalisation massive du territoire. À l'hiver 2023, la collectivité a planté plus de 50 000 arbres dont 1 440 dans le seul quartier de Confluence. Elle vise la plantation de 4 500 arbres d'ici 2030 dans ce quartier conçu initialement de manière très minérale. Au total, la Métropole devrait investir près de 100 millions d'euros pour les plantations sur l'ensemble du mandat des écologistes.

Lire aussi : Face aux canicules, la Métropole de Lyon continue de miser sur la végétalisation

Laurent Wauquiez dans le viseur de la Chambre régionale des comptes

Dans un rapport, la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes épingle le président de la région, Laurent Wauquiez. Elle constate notamment une stratégie de communication coûteuse et trop centrée sur l’homme politique. A la liste du président, s'ajoutent également des frais de restauration onéreux. Selon Le Dauphiné Libéré, ses nombreux déjeuners à Paris, avec des sénateurs et des journaliers, s'élèvent à 45 988 euros en 2023. La Chambre régionale relève notamment un repas avec l’écrivain Michel Houellebecq, le 8 mars 2022, pour un coût total de 1 248 euros.

Lire aussi : Rhône : Stratégie de communication trop centrée, dîners parisien et note salée... Laurent Wauquiez dans le viseur de la Chambre régionale des comptes

Les équipes mobiles de santé et les travailleurs sociaux font pression sur la Métropole de Lyon

Quelque 150 personnes se sont rassemblées mercredi 31 juillet devant la Métropole de Lyon après la décision de la collectivité de suspendre temporairement, en raison d’une “situation budgétaire contrainte”, la mise à l’abri de mères isolées et de leurs bébés. Une mesure largement contestée par les travailleurs sociaux et les équipes mobiles de santé, dont une partie (deux personnes du collectif hébergement en danger et trois personnes représentant les équipes mobiles en santé) a été reçue par Antoine Dullin, conseiller social et Solidarité de Bruno Bernard et Lucie Vacher, vice-présidente déléguée à l'Enfance la Famille et la Jeunesse. “Une ligne rouge a été franchie”, déplore Maud Bigot, présidente de la Fédération des Samu sociaux.

Lire aussi : “Des bébés de trois jours dorment dehors” : À Lyon, travailleurs sociaux et professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme

Un nouveau poste de police installé en pleine gare à Part-Dieu

Un poste de police flambant neuf s'est installé au sein de la gare de Lyon Part-Dieu. Il vient remplacer le bureau de police du centre commercial. Depuis son ouverture le 26 juin dernier, le nouveau poste de police a déjà accueilli 300 personnes. Parmi elles, une centaine de visiteurs a même déposé plainte, souvent pour des vols. Il s'agit en général de voyageurs en transit et d'habitants du secteur.

Lire aussi : Lyon : le nouveau poste de police du quartier de la Part-Dieu installé en pleine gare