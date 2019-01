Le procès Barbarin durera une journée de plus

Le cardinal Philippe Barbarin et ses avocats, le 7 janvier, au TGI de Lyon © Jeff Pachoud / AFP

Retards, auditions plus longues que ce qui avait été prévu, le procès du cardinal Barbarin à Lyon, qui devait s'achever ce mercredi 9 janvier, continuera jeudi.

Depuis lundi, le cardinal Barbarin, ainsi que cinq autres prévenus comparaissent devant le tribunal de grande instance de Lyon (lire ici : Procès Barbarin, les cinq moments clés de la première journée). Ils sont accusés par les victimes de pédophilie de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un prêtre (lire ici). Ce procès devait s'achever ce mercredi 9 janvier. Néanmoins, il a déjà pris une demi-journée de retard et va donc durer un jour de plus, avec une prolongation au moins jusqu'à jeudi matin. Les auditions sont plus longues que prévu. Mercredi, les plaidoiries des parties civiles débuteront à 8h45, pour une durée de 4h30. Les plaidoiries des cités commenceront l'après-midi pour s'achever jeudi matin.