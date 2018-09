Le poulet du futur version L214

L'association lyonnaise "L214 Etique et Animaux" lance une grande tournée nationale pour faire déguster des produits vegan en les faisant passer pour du véritable poulet.

L'association aux 715 000 abonnés Facebook et 60 000 followers entent bien réaliser "un véritable coup de bluff". Son idée : faire déguster des produits vegan en les faisant passer pour du poulet.

L214 parcourra la France afin de présenter le poulet du futur au moyen de la start-up fictive Chicky Boom créée pour l’occasion. Cette dernière invitera le public à venir goûter des nuggets et des émincés et à donner leur avis. Son accroche ? "Venez découvrir notre ingrédient secret !". Ce dernier ne sera révélé qu’après la dégustation. Quel est-il ? "L’absence de souffrance. En effet, les simili-carnés présentés seront 100 % végétaux. L’objectif de cet événement est de montrer que l’on peut très bien se régaler sans avoir besoin d’élever et de tuer des animaux." explique L214.

Avec près de 800 millions d’individus tués tous les ans en France, les poulets sont les premières victimes de notre système de production alimentaire, argue l'association basée dans le quartier de La Guillotière. Sur 10 animaux terrestres tués pour notre alimentation, 7 sont des poulets. La baisse actuelle de la consommation de produits carnés ne concerne pas la viande de poulet, appréciée des Français.

Les dates de la tournée nationale du poulet du futur de L214 et : Lille le 2 octobre, Beauvais le 3 octobre, Reims le 4 octobre, Nancy le 5 octobre, Dijon le 6 octobre, Moulins le 9 octobre, Lyon le 10 octobre, Grenoble le 11 octobre, Marseille le 12 octobre et Nice le 13 octobre.