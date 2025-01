Le plus grand festival de magie d'Europe pose bagages à Lyon

Du 1er au 2 février prochain, le festival Vive la magie s'installe à la Bourse du travail de Lyon pour un spectacle inédit.

Le festival international Vive la magie, posera ses bagages à la Bourse du travail de Lyon le 1er et 2 février prochain. Initié par la famille Souchet, le groupe de magicien présentera son spectacle de 1h45 "Espaces magiques" et proposera des ateliers ouverts à petits et grand tout au long du week-end. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, fantaisistes et illusionnistes, venus des quatre coins du globe, viendront rythmer ces deux jours de festival.

Plus grand festival de magie d'Europe, Vive la magie plonge depuis 2008 ses spectateurs dans un univers merveilleux et surprenant. En tournée à travers le continent, le groupe sillonne les routes suisses, belges et françaises afin de faire découvrir son art. Lors de ces deux jours d'escale à Lyon, le groupe se produira trois fois : à 17h30 et 20h30 le samedi et à 14h le dimanche. Des ateliers animés par les magiciens de la troupe se tiendront également lors de ces deux jours. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver son créneau horaire.

