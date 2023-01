Le photographe JR sera à Lyon mercredi pour tirer le portrait des Lyonnais

Mercredi 11 janvier, le photographe de renom JR sera présent place Bellecour pour un shooting organisé dans le cadre de son projet international Inside Out. Votre portrait pourrait finir afficher en grand sur la façade d’un immeuble.

C’est un monument de la photographie qui fait étape à Lyon ce mercredi 11 janvier pour tirer le portrait des Lyonnais. Dans le cadre de sa tournée internationale pour son projet Inside Out, lancé en 2011, l’artiste parisien installera de midi à 18 heures son camion photo dans la cour de la Fondation Bullukian, place Bellecour.

Votre portrait en grand et en noir et blanc sera ensuite affiché sur la façade de la fondation. Ce shooting gratuit est organisé en partenariat avec le Collège Citoyen, dont JR est l’un des membres fondateurs et qui vise à former gratuitement les futurs leaders de demain, qui auront un impact politique, social et économique. Le but de cet action est de permettre aux lyonnais de rencontrer des représentants du Collège Citoyen, qui recrute actuellement sa 3e promotion.