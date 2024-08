Le périphérique Laurent-Bonnevay rouvre en avance ce samedi

La circulation est à nouveau possible sur le périphérique Laurent-Bonnevay à Saint-Fons. Les travaux d'installation d'une trémie pour la ligne 10 du tramway sont terminés avec 20 h d'avance.

La circulation devait être coupée du 12 au 18 aout sur le périphérique Laurent-Bonnevay. Finalement, Sytral Mobilités, chargé du chantier, a terminé les travaux avec un jour d'avance. Une bonne nouvelle alors que les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement encombrées ce week-end.

Le boulevard était fermé pour l'installation d'une trémie de la ligne T10. Ce sont plus de 80 ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. Une structure de plus de 4 000 tonnes vient d'être glissée sous le périphérique. Avec 40 mètres de long et 18 mètres de large, elle permettra bientôt aux piétons, aux cyclistes et au tramway T10 de passer sous la route.