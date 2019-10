Le musée des Beaux-Arts organise une levée de fonds pour construire une maquette tactile du musée afin d’aider les personnes malvoyantes ou aveugles à se repérer en son sein

Le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une levée de fond via le site Dartagnan, un site de financement participatif spécialisé dans le domaine du patrimoine et de la culture. Le but ? Récolter 30.000 euros pour fabriquer une reproduction miniature et tactile du musée. La maquette, plus ou moins développée selon la somme récoltée, sera réalisée en collaboration avec des personnes aveugles ou malvoyantes. Elle devra permettre à ces derniers de mieux se repérer pour déambuler dans les quelque 70 salles où se répartissent les collections du musée.

Sur la page de présentation du site de financement participatif, l’équipe du musée insiste également sur la portée pédagogique de la maquette, "Si la maquette tactile est un outil fondamental pour les personnes aveugles ou malvoyantes, elle se révèle un outil également pertinent pour les visiteurs voyants, petits et grands : visualisation des lieux, appréhension par le toucher pour les plus jeunes."

À l’heure où ces lignes sont écrites, le musée a récolté près de 3400€. Il reste 65 jours pour réussir à atteindre les 30.000 euros espérés.