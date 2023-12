Le mot du mois : [ZONE DE RENCONTRE]

Un mot qui fait doucement rire alors que tout part à vau-l'eau, et que le vivre-ensemble est une vaste farce.

Le concept nous vient tout droit du canton de Berne, en Suisse. En plus du Toblerone (et d'Ursula Andress), les Bernois ont eu l'audace d'inventer la « zone de rencontre ». L'objet, alors non identifié, avait été joliment baptisé flanierzone ou zone de flânerie (selon qu'on soit germano ou francophone). C'était au mitan des années 90, dans le quartier résidentiel de Burgfeld, à Burgdorf (Berthoud), à l'entrée de la vallée de l'Emmental – qui a donné son nom au fromage. Au même moment, à Lyon, le CIP faisait zoner dans les rues CRS et casseurs qui se rencontraient pour castagner. Autre ville, autres moeurs. Revenons-en à nos moutons. L'idée était d'inviter à la flânerie, en donnant la priorité aux piétons et en limitant la vitesse des véhicules motorisés à 20 km/h. A l'instar des fromagers suisses alémaniques qui migrèrent chez nous au XIXe siècle, les espaces de flânerie furent introduits dans le droit français en 2008, permettant aux piétons de se déplacer sur l'ensemble de la voirie, tout en bénéficiant de la priorité sur tous les véhicules.

L'article R 110-2 du code de la route instituait la « zone de rencontre ». Amis de la poésie, passez votre chemin. Alors qu'elles champignonnent à Lyon, on aurait tant aimé la "zone de flânerie" bernoise, ou carrément le versant patois lyonnais qui pourrait donner quelque chose comme "calade à bambane".

Au lieu de ça, on a une sémantique insipide qui : 1/ fait doucement rire alors que tout part à vau-l'eau, et que le vivre-ensemble (sous-entendu) est une vaste farce"visant à conjurer le mauvais sort et à masquer le processus d’archipellisation à l’œuvre au sein de la société" (Fourquet dans Lyon Capitale) ; 2/ est proprement infantilisante. Un peu de poésie bordel !

