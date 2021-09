Le mont Blanc mesure officiellement 4807,81 mètres

C’est en 2001 que pour la première fois les géomètres-experts décident de mettre leur expertise au service de cette mesure. Depuis lors, la Chambre Départementale des géomètres-experts de la Haute-Savoie, organise ces relevés de manière récurrente, tous les deux ans. Une mesure point par point GPS associé à de la photogrammétrie (plus de 1300 images capturées et géoréférencées permettent d’obtenir plus de 15 millions de points).

Ces derniers ont pour objet de déterminer l’altitude de ce plus haut sommet d’Europe et de modéliser la calotte glaciaire. Cette démarche permet de constituer et de nourrir une banque de données précises et fiables qui pourront être exploitées par les experts (glaciologues, climatologues...) et surtout transmises aux générations futures.