La place Anatole-France, à Oullins, où le métro va arriver fin 2023, va être largement végétalisée. Une centaine d'arbres vont être plantés.

Le métro B va être prolongé jusqu'aux Hôpitaux-sud fin 2023. Deux nouvelles stations verront le jour, le terminus aux Hôpitaux-sud à Saint-Genis-Laval et une station intermédiaire, dans le centre d'Oullins.

Cette station Oullins-centre sera située place Anatole-France. La place va être complètement réaménagée.

Lundi, le 14 mars, une délibération va être votée au conseil de la Métropole de Lyon. "Le projet d'aménagement d'espace public a fait l'objet d'une concertation importante en plusieurs temps. Les Oullinois ont été invités à se prononcer sur deux scénarios pour cette place, c'était la place du marché mais une place qui était assez peu vivante et peu animée en dehors du marché", explique Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie.

"Les Oullinois ont largement choisi le scénario de la végétalisation"

"Deux scénarios ont donc été proposés aux habitants. Un premier scénario très végétalisé et pouvant accueillir des évènements mais plus le marché. Et un autre scénario où on retrouvait le marché mais c'était au détriment d'une végétalisation importante", poursuit la vice-présidente de la Métropole de Lyon.

"Les Oullinois ont largement choisi le scénario de la végétalisation. Une centaine d'arbres seront plantés. On aura un aménagement très qualitatif concomitant à l'arrivée du métro", conclut Béatrice Vessiller. L'arrivée du métro dans le centre d'Oullins est prévue fin 2023.

