Le Lyonnais Alexandre Astier annonce une date de tournage pour la suite de Kaamelott

Après le succès du premier opus, le Lyonnais Alexandre Astier a annoncé que le tournage du deuxième volet de Kaamelott pourrait débuter au printemps 2023.

Invité de l'émission En Aparté diffusée sur Canal+, Alexandre Astier a donné une information qui devrait intéresser les fans de Kaamelott. le Lyonnais a en effet confié qu'il souhaitait démarrer le tournage du deuxième opus au printemps 2023. "Si j’y arrive", a-t-il complété.

Un film en deux parties

Pour ce deuxième volet de la trilogie, le comédien, scénariste et réalisateur a aussi révélé une petite surprise sur ce projet. "Il sera en deux parties, a-t-il confié. Il est à la Kill Bill, un peu, vous voyez ? C’est deux fois deux heures, séparés par 4/5 mois en sortie. Donc déjà pour moi c’est un tournage de quatre heures de film. C’est un peu différent."

Le premier film de la saga, sorti en juillet 2021, avait cartonné sur le grand écran avec plus de 2,6 millions d'entrées. Une semaine après son apparition dans les cinémas, Kaamelott Volume 1 cumulait déjà plus d'1 million de billets vendus, et ce malgré le pass sanitaire alors en vigueur. Ce premier numéro avait été tourné en partie dans la métropole de Lyon.

A lire sur le sujet : Kaamelott : déjà plus de deux millions d’entrées pour le film du Lyonnais Alexandre Astier