Le Lou réalise l'exploit de s'imposer à Toulouse

Le Lou remporte son premier succès à l'extérieur, à Toulouse (7-16), grâce à une défense béton.

Le Lou rugby, alors sixième au classement se déplaçait chez le leader Toulousain. Avec quatre victoires consécutives, le Stade faisait figure de favori devant des Lyonnais qui entamaient une saison plus difficile avec deux victoires (dont la dernière 62-10 face à Bayonne), deux défaites et un nul. Malgré tout, avec les matchs internationaux, plusieurs cadres étaient absents dans les rangs d'Ugo Mola dont Dupont, Ntamack, Ramos ou encore Cros et Baille.

Dans un match très intense, les deux défenses brillaient plus que les attaques. Avec un essai de chaque côté, Idjellidaine pour Toulouse et Tuisova pour Lyon, c'est sur les pénalités que la différence a été faite. Jean-Marc Doussain, ancien de la maison toulousaine permet aux joueurs de Mignoni de remporter un joli succès avec un 100 % au pied.