Le groupe lyonnais LDLC, mal en point économiquement, envisage de licencier 88 personnes dans les prochains mois.

Le distributeur de produits de haute technologie LDLC envisage 88 licenciements pour motif économique afin de faire face à un "repli significatif de (ses) activités" dans un contexte d'"environnement économique (...) dégradé", selon un communiqué lundi.

Deux projets de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), portant respectivement sur des réductions respectives de 68 postes et 20 postes au sein de LDLC et de sa filiale Olys, ont été approuvés par le directoire et vont désormais être soumis aux instances représentatives du personnel des deux sociétés.

Ils sont "susceptibles d’aboutir, sous réserve de reclassements internes, à 88 licenciements pour motif économique", selon le groupe, qui précise qu'il employait fin janvier 1.149 collaborateurs. Le groupe entend ainsi adapter son niveau d'activité "dans l’attente du démarrage du prochain cycle de croissance", précise-t-il.

Fondé en 1997 par Laurent de la Clergerie, le groupe d'informatique et de high-tech LDLC est un poids lourd du e-commerce informatique et high-tech en France. Son siège social est installé à Limonest près de Lyon.

