Après avoir instauré la semaine de 4 jours en 2021, l’entreprise informatique LDLC franchit un nouveau cap dans le bien être au travail et propose 20 semaines de congé postnatal à ses salariés, homme et femme.

Dans la région lyonnaise, le président du groupe informatique LDLC nage à contre-courant et se fait remarquer avec une politique avant-gardiste en matière de bien-être au travail. Après s’être démarqué en 2021 en décidant de faire passer ses 1 100 salariés à 32 heures de travail sur 4 jours, ou en proposant une indemnité de 50 euros à ses employés ne pouvant pas télétravailler, Laurent de la Clergerie vient de pousser le curseur encore un peu plus loin.

"Avec la semaine de 4 jours, j’avais l’impression de changer quelque chose, autant là je ne m’attendais pas à ce que ça porte autant" Laurent de la Clergerie, président de LDLC

Dans un post Linkedin publié mi-juin, le chef d’entreprise de 52 ans a une nouvelle fois surpris son monde en annonçant l’entrée en vigueur au sein de LDLC, à compter du 1er juin, d’un congé postnatal de 20 semaines. Octroyé aux femmes, mais aussi aux hommes. "C’est ce que j’appelle une mesure surprise, dont je sais qu’elle ne sera jamais refusée", se confie-t-il à Lyon Capitale.

"La mesure du patron"

Deux ans après l’allongement du congé paternité de 14 à 28 jours, qui peine encore à être accepté au sein de nombreuses entreprises, Laurent de la Clergerie a conscience qu’il casse les codes, même s’il ne s’attendait pas à susciter autant de réactions avec cette annonce. "J’ai halluciné sur la portée de mon post Linkedin qui a fait 1 million de vues. Avec la semaine de 4 jours, j’avais l’impression de changer quelque chose, autant là je me rendais bien compte que ça allait être sympa, mais je ne m’attendais pas à ce que ça porte autant. Ce n’est pas une mesurette parce que ça a un coût, mais pour moi ce n’était pas révolutionnaire au départ et finalement je me rends compte qu’en fait pour les gens c’est capital", explique le président du leader français de l'e-commerce, informatique dont le siège est basé à Limonest.

"Le bien-être au travail ce n’est pas un combat que je mène à n’importe quel prix. Je vérifie toujours que l’entreprise peut le supporter" Laurent de la Clergerie, président de LDLC

Concrètement, les employés de LDLC, dont la moyenne d’âge se situe autour de 37 ans, pourront prendre ces jours en trois fois, par coup de quatre semaines sur une période de un an. "Deux semaines vous avez l’impression que c’est court, donc que ce n’est pas grave si vous ne les prenez pas, vous en faites cadeau à l’entreprise. Alors que vous ne laissez pas passer vingt semaines", justifie le patron lyonnais qui estime que les 10 semaines, octroyées jusqu’ici aux femmes, ne permettent pas de vraiment accompagner le bébé lors de ses premières semaines.

Le bien-être avant tout, pas à tout prix

Une mesure qui aura un certain coût pour l’entreprise puisqu’au-delà des jours payés par l’Assurance maladie la facture sera payée par LDLC. Ce coût, Laurent de la Clergerie reconnaît toutefois ne pas l’avoir encore chiffré. "Je verrai, on fera le bilan dans un an", admet-il. Avant d’ajouter, "le bien-être au travail ce n’est pas un combat que je mène à n’importe quel prix. Je vérifie toujours que l’entreprise peut le supporter". Le chef d’entreprise estime ainsi que la mesure ne lui coûtera "que la moitié du nombre de semaines" accordées aux employés concernés. "Dans un cas sur deux, je n’aurai pas besoin de remplacer la personne", précise-t-il en expliquant que la charge de travail sera intégrée par les autres salariés. À titre d’exemple, "pour les deux trois cas que l’on a déjà eu depuis le 1er juin. Ils ont vu en amont avec leur équipe pour caler leur départ en fonction des périodes les moins dérangeantes. Ce qui fait que moi, à la fin, j’aurai moins de monde à remplacer et que ça ne me coûtera pas si cher que ça".

Alors que certains voudraient lire dans les derniers chiffres annuels publiés par LDLC une baisse de résultats liée à la mise en place de la semaine de 4 jours et donc implicitement à l’amélioration du bien-être au travail, Laurent de la Clergerie martèle qu’il n’en est rien. "Il ne faut pas tout mélanger. Nous avons bien -75% de résultat d’exploitation et -17% de chiffres d’affaires, mais tout ça, c’est parce que nous sommes sortis des années Covid. Si j’enlève les deux années Covid, qui étaient exceptionnelles, 2022 doit être notre 3e meilleure année, on est au-dessus de 2019", assure le patron lyonnais qui confie déjà réfléchir à d’autres innovations. Toutefois, pas question de gâcher la surprise sur la prochaine "mesure du patron", attendue dès l’année prochaine.