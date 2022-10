Le Grand Repas 2022 fait des heureux dans les collèges de la Drôme

©PHOTOPQR/NICE MATIN/Patrice Lapoirie ; Grasse ; 24/02/2022 ; illustration cantine grasse (MaxPPP TagID: maxstockworld434001.jpg) [Photo via MaxPPP]

Dans le département de la Drôme, près de 4 700 collégiens venant 11 collèges différents ont participé au Grand Repas 2022. Une opération gustative ayant pour objectif de proposer le même repas à tous les enfants à base de produits locaux et de saisons.

Quelque 4 700 collégiens de 11 établissements drômois ont partagé le même menu ce jeudi 20 octobre, dans le cadre de l'opération Le Grand Repas 2022. À travers ce menu unique, le concept vise à faire consommer des produits locaux et de saison aux enfants afin de les sensibiliser au principe des circuits courts, au gaspillage alimentaire, aux enjeux de la santé ou encore au bien-être.

Impulsé en 2019 par une association nationale, l'évènement s'est décliné petit à petit dans les départements et notamment dans la Drôme. Le parrain de cette troisième édition portée par le conseil départemental n'était autre qu'Olivier Samin, le chef du restaurant étoilé Le Carré d'Atléthius.

Un repas au goût de toutes et tous

Au côté du groupement de coopératives restauration nord Olivier Samin a mis les bouchées doubles pour proposer un repas équilibré et goûteux. Un menu composé d’un méli-mélo de betteraves, un bœuf carotte aux épices accompagné d’un duo de pommes de terre et de patates douces, pour finir avec un brownie au chocolat.

En plus des nombreux collèges ayant pris part à cette journée du Grand Repas 2022, le département de la Drôme a voulu, dans le cadre du Projet alimentaire du territoire, élargir sa distribution de repas. Plusieurs établissements médico-sociaux et Ehpad ont ainsi participé à l'opération, avec au total près de 30 000 menus servis dans la Drôme et l'Ardèche.

Lire aussi : Sécheresse : les agriculteurs du Rhône, de la Loire et de la Drôme vont être indemnisés