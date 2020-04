Le Grand Lyon lance une plateforme pour manger local

Lancée ce vendredi, cette plateforme collaborative propose des initiatives pour manger local dans les 59 communes de la métropole de Lyon.

Depuis ce vendredi, la métropole de Lyon a lancé une plateforme (ici) proposant des solutions pour trouver des aliments locaux et d’assuré des débouchés aux producteurs de la région, fortement impactés par la fermeture de nombreux marchés de plein air.

Dans l’onglet “courses-manger local”, en cliquant sur le nom de leur commune de résidence, les habitants de la Métropole peuvent ainsi retrouver :

Les marchés alimentaires locaux encore ouverts

Les points de distribution de produits locaux par les producteurs

Les cartes de tous les points de vente répertoriés

les sites en ligne pour commander directement ses produits

Les services qui livrent à domicile ou qui apportent un soutien solidaire (Croix-Rouge…)

Cette plateforme collaborative sera amenée à évoluer. “Les porteurs d'initiatives qui souhaitent être référencés peuvent remplir un formulaire en laissant leurs coordonnées. Si leur initiative est retenue par la plateforme, le service est rapidement mis en ligne. Pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès internet ou des outils informatiques nécessaires, les services de la métropole mettent à leur disposition un numéro de téléphone local 04 26 99 33 99 à partir du mardi 14 avril à 9h”, assure le Grand Lyon.

La plateforme propose également dune liste de services disponibles pour les habitants du territoire en matière d’aides aux devoirs, de solidarités, de lien social et professionnel et de savoirs, culture et activités physiques.