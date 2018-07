Le gouvernement vient de publier la carte interactive des 3 275 radars fixes en France. Découvrez ce document en ligne, ainsi que la position des radars à Lyon, qui surveillent les excès de vitesse, comme le non-respect des feux rouges.

Où sont les radars dans l’Hexagone ? Une carte interactive recensant les 3 275 radars en France a été mise en ligne par le gouvernement. Feux rouges, passages à niveau, vitesse moyenne, ceux qui font la différence entre les véhicules légers et les poids lourds : dès qu'ils sont fixes, ces radars sont renseignés sur une carte en ligne à découvrir en cliquant ici. Il est ainsi possible de zoomer sur une zone et de repérer les appareils, y compris sur l'agglomération de Lyon où l'on dénombre une cinquantaine de radars. Les modèles mobiles manquent à l'appel tout comme les 385 voitures radars. À partir de 2019, cette carte recensera également les accidents routiers.