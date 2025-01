Grosse pagaille à la gare de Lyon Part-Dieu après une panne électrique

En raison d'une panne d'alimentation en gare de Lyon Part-Dieu, des retards et annulations sont à prévoir ce mercredi 15 janvier.

Pagaille et circulation des trains perturbée ce matin en gare Lyon Part-Dieu. En raison d'une panne d'alimentation électrique, les lignes I, J et K ne sont plus alimentées. Si la SNCF assure que "les équipes en gare font leur possible pour rétablir la situation", des suppressions et des retards sont à prévoir sur certains trajets. Notamment sur le train de 9h05 en direction de Marseille, celui de 9h16 vers Dijon, de 9h20 vers Avignon et de 9h40 en direction de Montpellier.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : la circulation est très perturbée entre Lyon et Grenoble à cause d'un TER en panne sur la ligne (désormais dépanné).

Le trafic est toujours très perturbé à Lyon Part Dieu à cause d'une panne d'alimentation électrique. https://t.co/aBx0BGw3fY — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 15, 2025

Circulation perturbée entre Lyon et Grenoble

La circulation est également très perturbée sur la ligne de TER Lyon-Grenoble. Pour cause, une panne de train sur les rails survenue plus tôt dans la matinée. Si l'engin est désormais dépanné, des retards restent à prévoir.

A lire aussi : Lyon : ils sont arrêtés après avoir tenté de voler des sacs dans un train à la gare Part-Dieu