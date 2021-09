Le conseil de la Métropole de Lyon encore en visio : l'opposition le regrette, la Métropole s'explique

Le prochain conseil de la Métropole de Lyon, les 27 et 28 septembre 2021, aura lieu (encore) en visioconférence. Une décision de la Métropole que regrettent vivement les élus d'opposition."La Métropole de Lyon serait-elle la seule à ne pas vouloir déconfiner la démocratie ?", expliquent-ils. L'instance métropolitaine se justifie.

"Nous avons été étonnés d’apprendre par courriel et sans concertation préalable votre choix d’organiser la prochaine séance du Conseil de la Métropole en visioconférence", regrettent, de concert, les groupes d'opposition à la Métropole de Lyon : le rassemblement de la droite, du centre de la société civile (33 élus), le groupe progressistes et républicains de David Kimelfeld (12 élus), le groupe Inventer la Métropole de demain de Gérard Collomb (11 élus) et le groupe Synergies Métropole qui regroupe principalement des élus du Val-de-Saône (10 élus), et le groupe La Métropole pour tous (2 élus).

Le prochain conseil de la Métropole de Lyon, les 27 et 28 septembre 2021, aura lieu (encore) en visioconférence. "La Métropole de Lyon fait ici figure d’exception notable puisque le dernier Conseil municipal de Lyon a pu se tenir en présentiel en étant déplacé dans le grand salon de l’Hôtel de Ville, comme les dernières séances du Conseil départemental du Rhône et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de notre territoire, l’Assemblée Nationale a levé toutes les jauges qui existaient pour accéder à son hémicycle. Cette décision est d’autant moins explicable qu’une part des lieux fermés au public jusqu’alors (les cinémas, les restaurants, les stades...) ont pu rouvrir et fonctionner sans jauge depuis plusieurs semaines", poursuivent les élus d'opposition. "La Métropole de Lyon serait-elle la seule à ne pas vouloir déconfiner la démocratie ?", ajoutent-ils.

Le prochain conseil de la Métropole, le 13 décembre, devrait être en présentiel

Invitée à s'expliquer, la Métropole de Lyon indique à LyonCapitale.fr que la décision de maintenir cette séance en visio a été prise au mois de juillet, au moment où la situation sanitaire était encore compliquée à Lyon. "La ville de Lyon peut faire son conseil dans d'autres grandes salles, en interne c'est possible pour eux de s'adapter. Nous, on n'a pas de grande salle en interne. C'est plus difficile de pouvoir switcher", ajoute la Métropole, tout en affirmant que tout sera fait pour que le prochain conseil de la Métropole de Lyon puisse réunir, en présentiel, les 150 élus métropolitains. Ce sera le 13 décembre 2021.