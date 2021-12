Le collectif Renan sans toit occupe un gymnase à Villeurbanne pour y loger des familles sans-abris

Le collectif "Renan sans toit" a annoncé qu'il allait occuper le gymnase Cusset à Villeurbanne à partir de vendredi 17 décembre pour y loger des familles sans-abris pendant les vacances de Noël.

À Villeurbanne, le collectif, "Renan sans toit", s'est monté il y a deux mois pour soutenir des enfants et leurs familles sans-abris. À la veille des vacances de Noël, le collectif déplore que rien n'a été fait pour huit familles qui vont être logées dans le gymnase Cusset. "Ces huit familles dormaient le long du cimetière et sous le pont qui traverse le canal de Jonage à côté de l'Astroballe. Les enfants étaient dans des conditions très difficiles. On a fait des manifestations et rien n'a bougé donc on a décidé de les mettre à l'abri dans le gymnase Cusset qui n'est pas utilisé pendant les vacances scolaires. Il y a des matelas et des sanitaires", confie une membre du collectif à Lyon Capitale. Les enfants de ces huit familles sont des élèves de l'école maternelle Renan A et de l'école primaire Renand B à Villeurbanne.

Le collectif Renan sans toit a voulu mettre les enfants et leurs familles à l'abri, alors que depuis plusieurs jours le thermomètre descend en dessous de zéro la nuit dans la métropole lyonnaise. "L’Etat faillit à ses obligations : donner accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence aux personnes qui en ont besoin. Tout comme le collectif Jean Zay qui occupe actuellement le collège Jean Macé, nous sommes déterminés à ne laisser personne à la rue", déclare le collectif dans un communiqué.