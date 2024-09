Après le succès de ses deux restaurants, le célèbre chef multi-étoilé ouvre son établissement Cuisine haute définition à Megève.

Bonne nouvelle pour les adeptes de cuisine gastronomique. Marc Veyrat annonce l'ouverture d'un nouveau restaurant à Megève, en Haute-Savoie. Très attendu, il s'ajoute aux deux autres établissements du chef, étoilés à trois reprises chacun. Ils ont également reçu une note de 20/20 au Gault & Millau.

Des plats végétaux et locaux

Appelé Cuisine haute définition, ce lieu inédit et intimiste n'accueille que 18 couverts. Il propose ainsi une gastronomie inventive et raffinée inspirée des herbes sauvages locales. "Chaque repas est une immersion dans les sous-bois et les prairies des alpages, où l’équipe cueille chaque matin les ingrédients qui embaumeront la cuisine", indique le restaurant.

Au menu, œuf de trois heures à la berce sauvage, tartelette de homard et écume de reine des près ou encore suprême de pigeon et oxalis du Mont d'Arbois. Des mets à découvrir moyennant 395 euros par convive hors boissons. L'établissement sera d'ailleurs ouvert du jeudi au samedi pour les dîners et le dimanche pour déjeuner.

À côté de ça, Christine Heckler Veyrat ouvre sa table Cuisine de l'Atre dans le même lieu. Une expérience culinaire hors du commun sur fond de sorcellerie en vert et noir. Comptez ici 180 euros par convive.

