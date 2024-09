Après le succès de l'édition précédente, l'évènement sera de retour du 5 au 6 février 2025, proposant plusieurs projections à Villeurbanne.

Les Journées Cinéma & Psychiatrie reviennent pour une 13e édition les 5 et 6 février prochains. Comme chaque année, elles invitent le public à découvrir des films documentaires et autres réalisations mettant en récit des parcours de vie. Ceux-ci racontent notamment "les tumultes de la maladie psychique, parfois jusqu'à la destruction, ou comme le point de départ d'une réappropriation du cours de sa vie". Le travail psychique et le travail filmique s'entremêlent alors pour devenir indissociables.

Au programme : projections, débats et tables-rondes

Parmi les documentaires présentés, plusieurs films traitent des propres vies et pathologies des réalisateurs, sur fond de non-dits familiaux. Certains sont d'ailleurs le fruit de coopérations entre artistes, soignants et personnes concernées. La liste des réalisations sélectionnées sera annoncée prochainement.

Les projections se feront simultanément au Centre culturel de la vie associative et à la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne. Mercredi 5 février, les films seront suivis de tables rondes venant interroger la mort et la maladie. De plus, le soir même, un film de fiction et un débat seront à suivre au Comoedia. Le jeudi sera l'occasion de découvrir les meilleurs films de l'édition précédente, projetés sur grand écran. L'entrée sera gratuite pour tous.

Lire aussi :