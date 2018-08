Le bâtiment Monolithe de Lyon Confluence renforcé après des fissures

Le Monolithe, l'un des symboles du quartier Lyon Confluence, va vivre des travaux assez impressionnants ces prochaines semaines.

Livré en 2010, le bâtiment Monolithe à Confluence refait parler de lui. En 2012, il avait déjà attiré l'attention. À cause de vent violent, des plaques s'étaient détachées de la façade, entraînant la mise en place d'un périmètre de sécurité. Sans aucun lien avec ce premier incident, en 2013, cinq appartements ont présenté des fissures. "C'est un léger affaiblissement et fléchissement de la structure, il n'y a pas de péril. Ce n'est pas un problème à cause du sol, le porte-à-faux était très spectaculaire", précise Pierre Joutard de la Société Publique Locale Lyon Confluence.

Les propriétaires des lieux ont demandé à faire valoir le dommage-ouvrage. Cinq ans plus tard, le temps que les recours se mettent en place et que les assurances prennent le relais, les travaux débutent enfin sur le Monolithe. Les plaques sont actuellement enlevées, ainsi que l'isolant. "Eiffage va coller des poutres dessous pour renforcer la structure" détaille Pierre Joutard. Les riverains et commerces ont été informés de ces travaux pour qu'il n'y ait aucune inquiétude.