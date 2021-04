Le 28 avril 1967, la patinoire du cours Charlemagne était inaugurée à Lyon

C'est arrivé à Lyon il y a 54 ans tout pile : le 28 avril 1967, la patinoire du cours Charlemagne du 2e arrondissement, était inaugurée.

Les archives de Lyon nous le rappellent sur Twitter avec une photo d'époque. Commandée en 1967 aux architectes R. Roustit et C. Batton, elle avait vocation à soutenir la candidature de Lyon aux Jeux Olympiques de 1968... qui eurent finalement lieu à Mexico. Le maire de Lyon lors de son inauguration était encore Francisque Collomb.

#CestarrivéàLyon le 28 avril 1967

Inauguration de la patinoire du cours Charlemagne.

118ph3_77 pic.twitter.com/7DwmH5S3GI — Archives de Lyon (@ArchivesdeLyon) April 28, 2021



Avec ses dimensions "olympiques" c'est encore l'une des plus grandes de France, avec une capacité de plus de 4200 places aujourd'hui et après de nombreux agrandissements et rénovations. Elle est le siège du Lyon Hockey Club et le Club des Sports de Glace de Lyon, le club des champions olympiques Marina Anissina et Gwendal Peizerat, des champions du monde Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder.