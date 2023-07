On s’en serait bien passé à Lyon : une trop chère flamme olympique

180 000 euros la journée pour que la flamme olympique et sa caravane publicitaire traversent un département.

Et si la flemme olympique gagnait du terrain à un an des Jeux olympiques de Paris ? Fin juin, le comité d’organisation a dévoilé le parcours de la flamme olympique qui doit traverser la France, avant de rejoindre Paris, et le département du Rhône n’y figure pas.

Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, et Christophe Guilloteau, président LR du conseil départemental, ont décliné la proposition. Ce dernier évoque “un luxe que la collectivité ne peut pas se payer”.

Bruno Bernard rajoute, sur BFM Lyon, une dimension environnementale à son refus : “Ils ont demandé je ne sais plus quel montant faramineux à chaque département pour passer quelques heures sur le territoire, avec une caravane probablement un peu trop grande pour y voir, y compris en termes écologiques, quelque chose de compatible.” Le comité d’organisation réclame ainsi 180 000 euros par jour pour que la flamme olympique et sa caravane publicitaire traversent un département. Neuf des douze départements de la région se sont alignés sur ce choix. Même les villes olympiques de Grenoble et Albertville snoberont le cortège. Un passage est toutefois prévu à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, en juin 2024.