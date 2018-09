L’auteur de BD Chloé Cruchaudet recherche de "belles personnes" à Lyon

Pour cette année 2018-2019, Lyon BD, le MHL-musée d’histoire de Lyon et l’autrice Chloé Cruchaudet lance un appel à portraits pour la grande exposition "les belles personnes" en juin 2019.

Qui n’a jamais rêvé de mettre en valeur un homme ou une femme que l’on admire au quotidien. Un proche, une amie, un commerçant... C’est ce que proposent Lyon BD, le MHL-musée d’histoire de Lyon et l’autrice Chloé Cruchaudet dans une grande exposition intitulée : "les belles personnes". Pour cela, un "appel à portraits" a été lancé par les organisateurs. Ici, aucun niveau d’écriture particulier n’est requis. Tout le monde est invité à prendre son stylo et s’adonner à l’exercice. Le but est simple : Jusqu’au 1er janvier 2019, décrivez "en quelques lignes ou en quelques pages" des personnages atypiques, uniques de Lyon et ses alentours. De nombreux hommages seront sélectionnés et mis en image par Chloé Cruchaudet afin d’être présentés en juin 2019 dans l’exposition "Les belles personnes – Galerie subjective des héros et héroïnes du quotidien" au musée d’histoire de Lyon pour la 14e édition du Lyon BD festival.