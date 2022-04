Laurent Bosetti, adjoint LFI à la Ville de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque les prochaines législatives et une éventuelle union de la gauche.

Laurent Bosetti, adjoint à la Ville de Lyon, pose sur le second tour de l’élection présidentielle un regard acide : “On a eu deux candidats qui parlaient de victoire. Sur cette élection, je n’ai vu que des défaites. Le 2e tour devrait être enthousiasmant et tout le monde y va à reculons. Vivement la VIe République pour que les Français se sentent davantage représentés”. Il ne voit pas non plus de gages apportés par Emmanuel Macron à un électorat de gauche, qui au nom du front républicain, ont voté pour lui.

Laurent Bosetti évoque aussi la possible union de la gauche pour les législatives transformées en troisième tour et fait entendre une voix singulière. L’adjoint lyonnais est, en effet, devenu l’Insoumis préféré des écologistes puisqu’il propose un périmètre d’alliance plus large que celui évoqué par les cadres de son parti : “le programme doit être plus fort que les appareils”.