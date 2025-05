L’ARS lance un appel pour la création d'un dispositif d’autorégulation dans un collège de l’Ain

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Académie de Lyon lancent un appel pour la création d'un dispositif d’autorégulation au collège Louise de Savoie, dans l’Ain.

L’État et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ont lancé depuis le 22 avril un vaste appel à candidatures pour le déploiement d’une démarche d’autorégulation au collège Louise de Savoie, situé sur la commune de Pont d'Ain, dans l’Ain. Ces candidatures s’adressent aux élèves ayant des troubles du neurodéveloppement (TSA, Dys, TDAH, TDI).

L’ARS indique par ailleurs que seuls les organismes gestionnaires détenteurs d’une autorisation de fonctionnement d’un établissement ou service médico-social au sens du 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) peuvent postuler. L’appel à candidatures s’achèvera le 6 juin prochain.

L'autorégulation, c'est quoi ?

L’autorégulation est une approche qui peut être décrite comme un ensemble de procédures d’ajustement volontaire, par l’apprenant lui-même, de ses conduites, stratégies et comportements. Il pourra ainsi contrôler ses pensées, ses émotions et ses comportements dans différents contextes de la vie quotidienne pour atteindre des objectifs, réguler les réponses aux stimuli de l'environnement et s'adapter aux situations changeantes. Cette démarche pourrait en effet aider les élèves à développer leur autonomie, leur capacité, ainsi que leur sentiment de compétence et d’appartenance. La dotation allouée pour permettre les interventions médico-sociales s’élèvera à 180 000€.

Pour participer, il suffit d’envoyer son dossier sous format dématérialisé à la délégation départementale de l’ARS de l’Ain (ars-dt01-handicap@ars.sante.fr) ainsi qu’au cabinet de Monsieur l’Inspecteur d’académie Directeur des services académiques de l’Ain (ce.ia01-cab@ac-lyon.fr)

Plus d'informations sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.