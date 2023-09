La Vogue des marrons de la Croix-Rousse durera cinq semaines

Après deux éditions de six semaines, cette année la Vogue des marrons de la Croix-Rousse s’étalera sur cinq semaines, du samedi 7 octobre au dimanche 12 novembre.

Il reste moins de quinze jours avant le coup d’envoi de la Vogue des Marrons. Véritable institution à Lyon depuis sa première édition organisée en 1851, la fête foraine de la Croix-Rousse se déroulera cette année du samedi 7 octobre au dimanche 12 novembre.

Une édition raccourcie ?

Soit cinq semaines de festivités sur la partie haute du boulevard de la Croix-Rousse. C’est une semaine de moins qu’en 2022 et 2023, deux années où la Vogue s’était déroulée du 1er octobre au 13 novembre et du 2 octobre au 14 novembre. Sur le site ActuLyon, les forains déploraient un report d’une semaine de l’événement par la Ville en raison des matchs de la Coupe du monde de Rugby qui se dérouleront à Lyon jusqu’au 6 octobre.

Ce que réfute toutefois la municipalité, qui rappelle que les dates de la Vogue des marrons varient en fonction du jour sur lequel tombe le 11 novembre. "Suivant les années, la Vogue dure sur 6 ou 7 week-ends", précisent les services de la Ville. L’édition de 2020 ayant été annulée à cause du Covid-19, il faut donc remonter à 2019 et 2018 pour trouver trace de Vogues ayant duré 5 semaines au lieu de 6. Ces deux éditions s’étaient étalées, respectivement, du 5 octobre au 11 novembre et du 6 octobre au 11 novembre.

Lire aussi : Remontez 150 ans d'histoire de la Vogue des marrons

Durant ces 5 semaines de festivités, les Lyonnais retrouveront cette année du lundi au dimanche, à l’exception du jeudi, des manèges, des autos-tamponneuses ou encore de nombreuses sucreries : marrons, barbes à papa, pommes d’amour, etc.

Horaires d'ouverture :

Hors vacances scolaires (du 7 au 21 octobre, puis du 6 au 12 novembre) :

Lundi - Mardi : 16h - 21h ;

Mercredi : 10h - 21h ;

Jeudi : fermé ;

Vendredi : 13h - 23h ;

Samedi : 10h - 23h ;

Dimanche et jours fériés : 10h - 21h.

Pendant les vacances scolaires (du 22 octobre au 5 novembre) :