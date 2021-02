La Ville de Lyon ouvre ses marchés aux restaurateurs et aux traiteurs

Pour soutenir les restaurateurs et traiteurs la mairie de Lyon propose depuis le 30 janvier 2021 et jusqu’à la réouverture des restaurants, 69 emplacements sur 33 marchés de la ville.

Les restaurateurs et traiteurs sont parmi les professions les plus touchés par la crise sanitaire. Pour faire un geste en leur sens, la mairie propose aux professionnels intéressés d’investir 69 stands sur 33 marchés lyonnais avec accès à l’électricité. Cette offre est disponible depuis le 30 janvier et jusqu'à réouverture des restaurants.

Ils pourront y développer leurs activités de vente à emporter et de "click & collect". La liste des marchés, de leurs caractéristiques et des stands concernés sont disponibles sur le site de la Ville, ici. L’appel à candidature et le formulaire y sont également accessibles.