Après la signature du Contrat local de santé 2022-2027 entre la Ville de Lyon, l’ARS et 35 autres partenaires en janvier 2023, tous les partenaires se sont réunis jeudi 7 mars pour faire le point et valider la création d’un conseil scientifique local, une première en France.

En janvier 2023, la Ville de Lyon, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 35 partenaires signaient le Contrat local de santé 2022-2027. Ce contrat a pour objectif de garantir aux Lyonnais "un bon état de santé physique, mentale et sociale." Un an après, l’heure est au bilan.

Le premier conseil scientifique local en France

Un an après cette signature, la Ville de Lyon, l’ARS et les différents partenaires se sont donc réunis le 7 mars dernier afin de faire un premier point sur les actions mises en place, mais également pour valider la création d’un conseil scientifique, une première pour un contrat local de santé en France.

La création de ce conseil scientifique s’inscrit dans l’un des quatre axes développés par les différents acteurs du Contrat local de santé 2022-2027. Il réunira des acteurs du monde scientifique lyonnais et devra notamment répondre aux enjeux de "transition écologique, démocratique et de justice sociale", soulevés par le concept One Health de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Quatre axes d’actions

Parmi les autres axes du Contrat local de santé signé en 2023, la Ville de Lyon souhaite mettre en avant les lieux de vie favorables à la santé de tous, notamment en luttant contre les perturbateurs endocriniens et le mal logement. La promotion et l’éducation sur les questions de santé sont également des enjeux pour la municipalité, notamment auprès des jeunes, afin de prévenir les "pathologies évitables."

Enfin, à l’heure où l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecin Libéraux d’Auvergne-Rhône-Alpes estime que "près de 14 % des habitants de la Ville de Lyon n’ont pas de médecin traitant déclaré", l’accès à la santé est aussi l’un des grands défis de la collectivité. En 2023, la Ville de Lyon aurait ainsi accompagné "plus d’une vingtaine de structures de santé dans leurs recherches de locaux."

Un an après sa signature, 80 % des actions du Contrat local de santé seraient actuellement en cours de réalisation selon la municipalité.