Wavo, une start-up lyonnaise qui propose de financer les stocks des TPE-PME, entend passer une nouvelle étape avec cette levée de fonds.

La start-up Waco, installée dans le 3e arrondissement de Lyon, propose de "libérer le financement de stocks des TPE-PME". Concrètement, elle offre un moyen de financement à ces entreprises pour acquérir temporairement leurs stocks. Ensuite, les produits sont progressivement cédés au fur et à mesure des ventes. La start-up prélève alors une commission au moment du rachat des produits stockés.

Elle annonce désormais réaliser une levée de fonds à 3,5 millions d'euros avec le soutien de Clint Capital, Kima Ventures (co-fondé par Xavier Niel), HUB612 Participations (Caisse d’Epargne Rhône Alpes), Tony Parker et d'autres business-angels. "Nous allons développer de nouveaux outils de scoring et élargir notre capacité de financement pour permettre à encore plus d’entreprises d’accéder à une alternative plus simple, plus flexible et sans dette", précise-t-elle.

Lancée sur le marché en 2024, il y a 4 mois, Wavo a déjà financé plus de 2 millions d'euros de biens dans des secteurs divers (mobilité, énergie, équipement professionnel...) pour une valorisation totale de 10 millions d'euros.

Lire aussi : Métropole de Lyon : un "Top 5" des startups locales "en plein essor" établi par la rédaction de LinkedIn