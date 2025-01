L'URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) Auvergne-Rhône-Alpes, lance une cellule pour aider les médecins souhaitant s'installer en libéral dans la région.

Afin d'aider et d'accompagner les médecins libéraux souhaitant s'installer dans la région, l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) AURA lance une cellule d'aide. Diagnostic territorial, informations, réseau, rencontres..., celle-ci a pour but d'accompagner les professionnels de santé de A à Z dans leur emménagement en Auvergne-Rhône-Alpes.

"J'ai contacté l'URPS AuRA assez tôt dans mon processus d'installation. D'abord pour des questions générales, puis des questions sur un territoire (un diagnostic territorial m'a été proposé). J'ai eu des questions plus précises quand mon projet s'est consolidé. J'ai trouvé un appui réactif et constant, dans la durée", témoigne Dr Clément Coruble, Médecine Générale, récemment installé à Cluses, en Haute-Savoie.

Un dispositif sur mesure

Ce dispositif d'accompagnement personnalisé permettra ainsi d'accompagner les médecins de leur diagnostic territorial jusqu'à leur installation. Pour cela, la cellule proposera un diagnostic démographique et territorial personnalisé des zones envisagées pour un futur cabinet. Mais aussi des outils et contacts afin d'orienter les médecins sur des sujets juridiques ou encore administratifs. Cette cellule aidera également les professionnels de santé à se créer un réseau et à échanger sur des problématiques territoriales.

