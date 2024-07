La Région Auvergne-Rhône-Alpes déploie son 100e véhicule hydrogène 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a remis les clés de son 100e véhicule hydrogène, le Renault Master Van H2-TECH à l’entreprise PUM, spécialisée dans les travaux publics.

Hier, jeudi 18 juillet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son vice-président délégué à l’Environnement et l’Écologie positive, Thierry Kovacs, ont remis à Pierre Roux, directeur logistique, EHS et patrimoine en charge des projets de décarbonation de l’entreprise PUM, les clés de son 100e véhicule hydrogène. À ce jour, ces 100 véhicules ont bénéficié d’une aide de 1,83 million d’euros, dont 1,21 million d’euros financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 612 000 euros par l’Union Européenne.

Cette nouvelle étape pour la collectivité s’inscrit dans le projet Zero Emission Valley qui prévoit de déployer "plus de 15 stations de recharge à hydrogène" dans la région, ainsi que "plus de 400 véhicules légers et utilitaires hydrogène." La Région Auvergne-Rhône-Alpes, récemment récompensée pour son investissement dans l’hydrogène, a par ailleurs mis en place différentes subventions afin de "soutenir l’acquisition de véhicules utilitaires hydrogène par des entreprises, associations ou collectivités locales", précise enfin la Région dans un communiqué ce vendredi.

