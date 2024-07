Jean-Marc Lafont élu président d'Inter Beaujolais

Le vigneron Jean-Marc Lafont (domaine de Bel-Air à Lantignié) a été élu président de l’interprofession des vins du Beaujolais par les membres statuaires jeudi 18 juillet. Il succède à Philippe Bardet.

Pour les deux prochaines années, Jean-Marc Lafont aura la responsabilité, avec le Conseil d’administration, de poursuivre la volonté de montée en gamme des vins du Beaujolais en les valorisant sur les marchés et à l’international. Il aura comme vice-président Sébastien Kargul.

Des nouveaux enjeux

Deux axes majeurs figurent sur la feuille de route du nouveau président : la valorisation des vins du Beaujolais (revendication des lieux-dits, dépôts de demande officielle de reconnaissance en Premiers Crus et de demande de dénomination géographique complémentaire, démarches collectives de mentions des noms de villages etc.) et l’adaptation au changement climatique.

"A l’heure où le contexte économique aussi bien en France qu’à l’étranger s’assombrit, nous devons garder le cap et continuer la transformation de notre vignoble en le rendant plus mécanisable et écoresponsable, afin d’élaborer des vins toujours plus qualitatifs et tournés vers les consommateurs", souligne le nouveau président.